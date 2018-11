LPI-SLF: Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Rentnerin aus Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg. Landkreis Sonneberg. (ots) - Seit Donnerstagabend wurde eine 75-jährige demenzkranke Frau aus einem Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg vermisst. Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen mit Einsatzkräften und Spürhunden am Donnerstag und Freitag und des Einsatzes eines Polizeihubschraubers der bayerischen Polizei, der heute das Suchgebiet abprüfte, konnte die Rentnerin zunächst nicht gefunden werden. Heute Nachmittag gegen 13:00 Uhr gelang es dann durch den zusätzlichen Einsatz von Kollegen der Thüringer Bereitschaftspolizei, Kameraden der Feuerwehr und der Bergwacht glücklicherweise die Vermisste in einem Waldgebiet ca. 100 Meter vom Krankenhaus entfernt aufzuspüren und aus ihrer hilflosen Lage zu befreien. Die Frau war zu dem Zeitpunkt bereits stark unterkühlt und wurde umgehend medizinisch betreut.

Die Polizei bedankt sich bei den helfenden Suchkräften und dankt für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

