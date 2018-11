LPI-SLF: Hyundai beschädigt

Rudolstadt (ots) - Einen Hyundai beschädigten Unbekannte am Dienstagabend auf einem Supermarktparkplatz in Rudolstadt. Der PKW war zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Großmarkt Am Spielborn abgestellt, als die Täter auf noch unbekannte Art und Weise eine größere Eindellung auf dem Fahrzeugdach verursachten. Ob mit der Faust oder einem schweren Gegenstand auf das Dach des grauen I30 geschlagen wurde, ist derzeit noch unklar. An dem PKW entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

