LPI-SLF: Mit Geländewagen überschlagen

Arnsgereuth (ots) - Mit seinem Geländewagen überschlug sich am Mittwochabend ein Rentner bei Saalfeld. Der 68-Jährige befuhr gegen 21.00 Uhr die Bundesstraße 281 von Saalfeld in Richtung Arnsgereuth. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Nissan, rutschte in den rechten Straßengraben und überschlug sich. Mit Unterstützung von mehreren Ersthelfern konnte der Rentner aus seinem auf dem Dach liegengebliebenen PKW klettern. Mit viel Glück blieb der Mann offenbar unverletzt. Allerdings entstand an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Atemtest ergab bei ihm 0,0 Promille.

