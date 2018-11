LPI-SLF: Rasern auf der Spur

Neuhaus-Schierschnitz (ots) - Potentiellen Rasern war die Saalfelder Verkehrspolizei am Mittwoch in Neuhaus-Schierschnitz auf der Spur. Zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr überwachten sie die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vor der Grundschule. Hier ertappten sie 131 Autofahrer, die schneller als erlaubt fuhren. 122 von ihnen waren mit 40 bis 50 km/h unterwegs und müssen nun Verwarngelder zwischen 15 und 35 Euro zahlen. Neun fuhren zwischen 51 und 65 km/h und müssen nun mit bis zu zwei Punkten in Flensburg sowie Bußgeldern zwischen 80 und 160 Euro rechnen. Der Tagesschnellste wird mit 65 km/h voraussichtlich auch ein Fahrverbot über einen Monat bekommen.

