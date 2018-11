LPI-SLF: Gegen Pfosten gefahren

Unterwellenborn (ots) - Gegen einen Pfosten fuhr gestern Abend eine offenbar beschwipste Frau in Unterwellenborn. Ein Zeuge schilderte, wie die 29-Jährige gegen 21.00 Uhr mit ihrem Renault so heftig gegen den Pfosten fuhr, dass ihre Stoßstange dabei abfiel. Als die Dame dann ausstieg, die Stoßstange schnell ins Auto packte und zügig davon fuhr, kam das dem Zeugen doch sehr verdächtig vor und er alarmierte die Polizei. Die traf die Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnadresse im Nachbarort an. Und da ein Atemalkoholtest 1,46 Promille ergab, stellten sie gleich ihren Führerschein sicher und begleiteten sie zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun wird gegen die Dame (deutsch) wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. An ihrem PKW waren Sachschäden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Pfosten war nach erster Inaugenscheinnahme offensichtlich stabil gebaut und unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell