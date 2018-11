LPI-SLF: Diesel abgezapft

Cursdorf (ots) - Ein in einem Waldgebiet im Bereich Talmühle geparktes Forstfahrzeug wurde in der Zeit zwischen dem 12.11. und dem 13.11.2018 von unbekannten Dieseldieben aufgebrochen. Der Tank des Fahrzeuges war mit einem Vorhängeschloss gesichert, was die Diebe aber nicht abhielt, die das Schloss und den verschlossenen Tankverschluss aufbrachen und 40 Liter Dieselkraftstoff abzapften. Die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes nehmen unter Tel. 03671/560 sachdienliche Informationen zum besonders schweren Fall des Diebstahls entgegen.

