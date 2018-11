LPI-SLF: Einbruch bei Tagespflegeeinrichtung

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - In eine Tagespflegestätte waren Einbrecher gewaltsam am vergangenen Wochenende eingebrochen. Der oder die Täter hatten sich über das Erdgeschoss in der Coburger Allee Zutritt zum Gebäude verschafft und brachen im 1. Obergeschoss eine Tür auf. Aus einem Büro der Tagespflege wurden zwei Geldkassetten, ein Laptop und eine Digitalkamera erbeutet. Konkrete Hinweise zu dem oder den Tätern liegen nicht vor. Der durch den Einbruch verursachte Schaden wurde mit rund 1000 EUR beziffert. Die weiteren Ermittlungen führt die PI Sonneberg und nimmt in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter Tel 03675/8750 entgegen.

