LPI-SLF: Einbruch im Meininger Hof

Saalfeld (ots) - Am vergangenen Wochenende waren unbekannte Täter in den Meininger Hof eingebrochen. Über ein aufgebrochenes Fenster in der Straße Alte Freiheit, hatten sich der oder die Täter Zutritt verschafft. Im Barbereich des Veranstaltungshauses hatten die Einbrecher alkoholische Getränke und einen LED-Scheinwerfer im Wert von 300 EUR erbeutet. Durch den Einbruch entstand zudem Schaden in Höhe von rund 1000 EUR. Der Saalfelder Inspektionsdienst führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell