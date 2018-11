LPI-SLF: Ampelanlage zerstört

Schwarzburg (ots) - Eine Ampelanlage an einer Straßenbaustelle zwischen Schwarzburg und Sitzendorf zerstörten Unbekannte am letzten Wochenende. Die Diebe öffneten die Schaltkästen aller Ampeln und demontierten daraus sämtliche Schaltelektronik. Hierbei verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von rund 6000 Euro. Nun wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Saalfelder Beamten Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 03671/560.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell