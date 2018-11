LPI-SLF: Hohe Sachschäden nach Einbruch in Hotel

Gebersdorf (ots) - Hohe Sachschäden verursachten Einbrecher in der Nacht zum Montag in Gebersdorf. Die Diebe drangen zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und Montagmorgen, 06.00 Uhr gewaltsam in ein Hotel und Restaurant in der Ortsstraße ein. Im Objekt durchsuchten sie sämtliche Räume und versuchten, mehrere Schränke aufzubrechen. Dabei hinterließen sie Sachschäden in Höhe von mindestens 500 Euro und erbeuteten nur wenig Wechselgeld von ca. 20 Euro. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen liefern können. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

