LPI-SLF: Zwei Fiats von Autohausgelände gestohlen

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum vom 10.11., 12:00 Uhr bis 12.11.2018, gegen 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Gelände eines Autohauses in der Titaniastraße einen Neuwagen Fiat Ducato mit 17-Sitzen (Karosse dunkelgraumetallic, getönte Scheiben) und einen weiterer Fiat Ducato Kleintransporter in weiß sowie zwei Kennzeichentafeln mit dem Kreiskenner "RU" für Rudolstadt, die offenbar an den beiden Fahrzeugen angebracht wurden. Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge liegt bei ca. 110.000 Euro. Die Kripo Saalfeld führt die weiteren Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

