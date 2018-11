LPI-SLF: Kripo ermittelt zu Brandursache in Mehrfamilienhaus in Sonneberg

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - Am Samstag gegen 23:10 Uhr wurde durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Coburger Straße in Sonneberg starke Rauchentwicklung bei der Polizei gemeldet. Da das Treppenhaus des Gebäudes stark verraucht war, konnten viele Mieter ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen. Durch die ebenfalls alarmierten Kameraden der Feuerwehr wurden insgesamt 45 Bewohner evakuiert und parallel dazu der Brand bekämpft. 29 Bewohner bekamen dann in umliegenden Krankenhäusern zwischenzeitlich Obdach. 16 Bewohner hatten die Möglichkeit bei Verwandten unterzukommen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten durch den Brand sieben Personen Verletzungen.

Spezialisten der Kripo Saalfeld waren mit einem Gutachter für weitere Ermittlungen zur Brandursache heute vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen. Die Ermittler gehen derzeit von einem unsachgemäßen Umgang mit offener Flamme im Keller des Mehrfamilienhauses aus, so dass sich der Fokus der Kriminalisten derzeit auf Brandstiftung als Ursache richtet. Ob die Brandstiftung fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte, ist derzeit noch unklar. Erste Schätzungen zur Schadenshöhe, die sich im Bereich von einer Million Euro bewegt hatten, haben sich bei der heutigen intensiven Untersuchung des Brandortes nicht bestätigt. Aktuelle Schätzungen zum Schaden tendieren in Richtung eines Betrages von etwa 200.000 EUR.

