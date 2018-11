LPI-SLF: Brand in Haus für Betreutes Wohnen

Sonneberg (ots) - Am 10.11.18 gegen 23:10 Uhr wurde durch einen Bewohner starke Rauchentwicklung im Haus für Betreutes Wohnen in der Coburger Straße in Sonneberg mitgeteilt. Vor Ort bestätigte sich die Rauchentwicklung im Bereich des Heizungsraumes, wobei sich der Rauch im gesamten Gebäude ausbreitete. Durch die Sonneberger Feuerwehr erfolgte neben der Brandbekämpfung die Evakuierung der Hausbewohner. 29 Bewohner wurden stationär inn den umliegenden Krankenhäusern aufgenommen, die übrigen konnten bei Verwandten untergebracht werden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saaalfeld nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

