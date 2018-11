LPI-SLF: Technisches Gerät löste vermutlich Brand aus

Etzelbach (ots) - Die Auslösung der Brandmeldeanlage am Samstag gegen 22:25 Uhr in einem Seniorenheim in Etzelbach konnte Schlimmeres verhindern. Durch den akustischen Alarm der Anlage wurden das Pflegepersonal auf den Brand in der Küche des ersten Obergeschosses aufmerksam und konnten so die 18 Bewohner unverletzt aus dem verqualmten Gebäude führen. Durch die eintreffenden Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausdehnung verhindert. Der entstandene Schaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch den Defekt einer Kaffeemaschine ausgelöst.

