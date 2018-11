LPI-SLF: Mit Reh zusammengestoßen

Schmiedebach/Lichte (ots) - Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein Renaultfahrer die Landstraße von Schmiedebach kommend in Richtung Leutenberg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeuglenker einen Zusammenstoß nicht verhindern, so dass ein Schaden am Fahrzeug von zirka 500 Euro entstand.

Gleiches ist einem VW-Fahrer am Samstagmorgen um 06:00 passiert, als er die Schwarzburger Straße in Lichte ortseinwärts befuhr. Auch hier querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom VW erfasst. Der hier entstandene Schaden wird mit 500 Euro angegeben. In beiden Fällen wurden die verendeten Tiere durch die zuständigen Jagdpächter abtransportiert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell