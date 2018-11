LPI-SLF: Betrunkener Autofahrer landet in Gewahrsamszelle

Schleiz (ots) - Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am 11.11.2018 um 01:52 Uhr die PI Saale-Orla über einen stark betrunkenen Autofahrer in Neustadt/Orla informiert. Der Mann (32 Jahre, polnisch) kam mit seinem Nissan wenig später einem Streifenwagen entgegen, fuhr dann in starken Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite und missachtete die Anhaltezeichen der Polizeibeamten. Erst nach 15 Minuten und unter dem Einsatz weiterer Streifenwagen gelang es das Fahrzeug zu stoppen. Der renitente Fahrer musste folglich gewaltsam aus dem Fahrzeug geholt werden. Augenscheinlich war der Mann stark alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Alkoholtest. Nach erfolgter Blutentnahme wurde er über Nacht zur Gefahrenabwehr in der Gewahrsamszelle behalten.

