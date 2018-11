LPI-SLF: Diebstahl einer roten Simson S51

Triptis (ots) - Im Zeitraum vom 09.11.2018 14:00 Uhr zum 10.11.2018 08:30 Uhr wurde in 07819 Triptis in der Burkhardtstr. gewaltsam eine Garage aufgebrochen und eine rote Simson S51 entwendet. Das Hinterrad war mittels eines Bügelschlosses befestigt. Ein eventueller Zusammenhang zu den versuchten Kellereinbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden. Das Moped wurde zu einem späteren Zeitpunkt ohne Täter wieder aufgefunden und konnte dem Besitzer übergeben werden. Wem eine Person aufgefallen ist, die eine Simson schiebt, oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, kann diese an die PI Saale-Orla weiterleiten. (Telefonnummer: 03663/4310)

