LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 10.11.2018 um 08:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in der Ortslage Remptendorf einen 47-jährigen Dacia Fahrer aus Wurzbach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab in den frühen Morgenstunden den stolzen Wert von 1,78 Promille. Der Mann musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben.

