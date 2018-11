LPI-SLF: Flüchtige Ladendiebe

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 09.11.2018 kam es gegen 11:40 Uhr in einem Sportgeschäft in Bad Lobenstein zu einer Diebstahlshandlung von zwei hochwertigen Winterjacken. Während ein Mann (26 Jahre, polnisch) den Verkäufter ablenkte, entwendete ein zweiter bisher unbekannter Mann die Jacken von einem Ständer im Außenbereich. Als der Verkäufer den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Mann im Außenbereich mit einem schwarzen Pkw Audi (vermutlich polnisches Kennzeichen), ließ jedoch seinen Kumpane zurück, welcher wenig später von den Beamten verhaftet werden konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Angaben zu der zweiten Person oder dem flüchtigen Pkw machen können. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663-4310 entgegen.

