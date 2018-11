LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis aber mit Drogen unterwegs

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 09.11.2018 um 23:05 wurde ein Moped in Pößneck einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf dem eigentlich einsitzigem Kleinkraftrad saß ein 37 Jähriger aus Unterwellenborn und eine 33 Jährige aus Könitz. Der Mann, welcher das Moped fuhr, konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenvortest ergab, dass beide Personen unter dem Einluss von Betäubungsmitteln standen. Zudem wurde am Moped eine Tüte mit Marihuana aufgefunden. Ein Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell