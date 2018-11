LPI-SLF: Zeugen gesucht!!

Sonneberg (ots) - Durch einen Zeugen wurden zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie in der Bahnhofstraße mit einer Schablone den Schriftzug "Keine Liebe...!" an Häuserfassaden sprühten. Bei der Überprüfung durch die Beamten konnten weitere Beschädigungen in Form des besagten Schriftzugens an den Häuserfassaden der in der Bahnhof-, Ernst- und der Beethovenstraße befindlichen Gebäuden festgestellt werden.

Insgesamt wurden bis jetzt über 20 derartige Beschädigungen festgestellt. Die beiden unbekannten Männer waren beide mit Kapuzenpullis bekleidet. Einer trug einen roten und der andere einen schwarzen Pulli. Beide sollen nicht älter als 20 Jahre alt, von schlanker Statur und ca. 1,75m groß sein.

Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

