LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Tegau. Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag und Abend wurde auf der Ortsdurchfahrt in Tegau von der technischen Verkehrsüberwachung die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kontrolliert. In Richtung Schleiz wurden fünf Überschreitungen mit der Folge von entsprechenden Verwarnungen registriert. Bei der Kontrolle in Richtung Auma wurden 19 Überschreitungen registriert, wovon vier Fahrer tiefer in die Tasche greifen müssen, da sie für den Verkehrsverstoß jeweils ein Bußgeld zahlen müssen. Für einen Fahrer, der mit 94 km/h die Kontrollstelle passiert hatte, kommt zudem ein Fahrverbot hinzu.

