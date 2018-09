LPI-SLF: Quadfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Leitplanke

Meuselbach-Schwarzmühle. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Böhlen und Meuselbach hatte sich am Dienstagabend der Verursacher bei der Polizei gemeldet und den Unfallhergang geschildert. Der 33-Jährige war mit seinem Quad auf der Ortsverbindungsstraße gefahren und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Überholen erkannte der 33-Jährige aber, dass sich Gegenverkehr näherte und bremste daraufhin stark. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Quad und schleuderte in die Leitplanke. Der Mann stürzte vom Quad und wurde dabei verletzt. Am Quad entstand Schaden in Höhe von 1000 EUR. Der an der Leitplanke wurde mit 500 EUR beziffert. Der 33-Jährige begab sich dann selbstständig in medizinische Behandlung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell