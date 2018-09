LPI-SLF: Beim Abbiegen Moped übersehen

Schleiz. Saale-Orla-Kreis (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Bereich Markt wurden keine Personen verletzt. Es entstand aber an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt rund 4000 EUR. Ein 88-Jähriger wollte mit seinem Pkw Nissan von Parkplätzen beim Markt nach links in Richtung Stadtzentrum abbiegen und übersah dabei ein von dort heran fahrendes Kleinkraftrad. Der jugendliche Fahrer versuchte noch vergeblich mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Die Simson prallte aber in der Folge gegen die linke Seite des Nissan.

