LPI-SLF: Bekleidung von Wäscheplatz gestohlen

Bad Lobenstein. Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 11.09.2018 hatten unbekannte Täter im Tulpenweg Bekleidung von einem Wäscheplatz entwendet. Der unbekannte Täter hatte es auf eine Herren-Wanderjacke und eine Herren-Wanderhose, beides beige-farben, im Wert von insgesamt 250 EUR abgesehen. Die Bekleidung wurde im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr von dem Wäscheplatz hinter dem Wohnblock am Tulpenweg 13 gestohlen. Die PI Saale-Orla, die in dem Fall des Diebstahls ermittelt, kann von möglichen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, unter Tel. 03663/4310 kontaktiert werden.

