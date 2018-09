LPI-SLF: Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Baum

Dittersdorf (ots) - Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer kollidierte heute Morgen bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis mit einem Baum. Der 62-Jährige war gegen 05.30 Uhr auf der Landstraße L1077 von Dittersdorf in Richtung Moßbach unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Autobahnauffahrt kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda schlug in eine Böschung ein, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer konnte scheinbar unverletzt aus dem Wrack klettern, das mit dem Heck hoch aufgerichtet an dem Baum lehnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,11 Promille. Deshalb stellten die Beamten den Führerschein des Skodafahrers sicher, veranlassten eine Blutentnahme und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

