LPI-SLF: Stromkabel vom Mammografiemobil gestohlen

Sonneberg (ots) - Diebe stahlen in der Nacht zum Dienstag das Stromkabel eines derzeit in Sonneberg abgestellten Mammografiemobils. In der Zeit zwischen Montagabend, 19.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.30 Uhr rissen die Täter in der Coburger Allee das Starkstromkabel des Trailers gewaltsam heraus, nachdem sie einen Elektrokasten aufgebrochen hatten. Anschließend ließen die Diebe das etwa 15 Meter lange Stromkabel mitgehen. Nach ersten Schätzungen verursachten die Täter Gesamtschäden in Höhe von rund 1000 Euro. Da es bisher noch keine heiße Spur zu den Dieben gibt, sucht die Sonneberger Polizei nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell