LPI-SLF: Rüttelplatten von Baustelle gestohlen

Wurzbach. Saale-Orla-Kreis. (ots) - Im Tatzeitraum vom 07.09. bis 10.09.2018 stahlen unbekannte Täter zwei Rüttelplatten der Marke "Wacker Neuson" von einer Baustelle auf der B90 zwischen Neumühle und Klettingshammer. Damit die Täter an die Maschinen gelangten, haben sie zuvor offenbar noch einen Bagger auf der Baustelle bewegt, mit dem die Rüttelplatten extra gesichert waren. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatten von einmal 500 kg und einmal 600 kg gehen die Ermittler aus, dass mehrere Diebe Hand anlegten. Die Polizei in Schleiz sucht nach weiteren Hinweisen im Zusammenhang mit dem besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise, die in der PI Saale-Orla unter Tel. 03663/4310 entgegen genommen werden.

