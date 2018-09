LPI-SLF: Betrunken auf Unimog aufgefahren

Frankenblick, B 89 (ots) - Eine 58-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr die B 89 aus Richtung Effelder in Richtung Mengersgereuth-Hämmern. Kurz vor dem Ortseingang Schichtshöhn fuhr die Pkw-Fahrerin ungebremst auf einen Unimog auf, der Mäharbeiten am Fahrbahnrand durchführte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,6 Promille woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Sie hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich zu verantworten.

