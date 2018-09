LPI-SLF: Unfallflüchtiger Motorradfahrer nach Unfall am Isaak gesucht

Sonneberg (ots) - Ein Motorradfahrer befuhr am Montagabend gegen 17:50 Uhr die B 89 Am Issak aus Richtung Sonneberg in Richtung Eisfeld. In einer Linkskurve kam er zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke, die durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Der ca. 175 cm große Fahrer, der ca. 35 Jahre alt und kräftig ist sowie fränkischen Dialekt sprach, entfernte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

