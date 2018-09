LPI-SLF: 17-Jährige Sabrina Wendel aus Frössen vermisst

Vermisste 17-Jährige aus Frössen Bild-Infos Download

Frössen. Saale-Orla-Kreis (ots) - Seit Montagabend wird die 17-jährige Sabrina Wendel aus Frössen vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt am 10.09.2018 gegen 18:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Frössen gesehen. Personenbeschreibung der Vermissten:

- 1,75 m groß

- kräftige Gestalt

- braune, glatte, schulterlange Haare

- bekleidet mit schwarzer Leggings, schwarzer Steppjacke mit Aufschrift "Kelly Family", roten Schuhen

Die Vermisste führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Jugendliche soll geistig etwa auf dem Stand einer Zwölfjährigen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste nach dem Verlassen ihrer Anschrift per Anhalter versucht, in Richtung Hof zu gelangen. Im Rahmen der Suchmaßnahmen, wobei auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz kam, wurde eine Spur der Vermissten in Richtung Autobahn A9 verfolgt, die sich jedoch am Rastplatz Hirschberg verlor. Weiteren Hinweisen nach könne sich Sabrina Wendel auch bereits in Magdeburg aufhalten. Die Polizei in Schleiz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Tel. 03663/4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

