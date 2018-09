LPI-SLF: Hinweise zu Unfallflucht vor Spielothek erbeten

Saalfeld (ots) - Zu einer Unfallflucht ermittelt die Saalfelder Polizei und bittet mögliche Zeugen, die am Montag zwischen 11:45 Uhr und 16:30 Uhr in der Langenschader Straße Verdächtiges bemerkt haben, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Demnach wurde im benannten Zeitraum ein silberfarbener VW Crafter, der vor der Spielothek in der Langenschader Straße parkte, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 2500 EUR. Der Verursacher entfernte sich dann pflichtwidrig von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen, könnte als Verursacherfahrzeug ein Pritschenwagen in Frage kommen. Für konkrete Hinweise sind die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes unter Tel. 03671/560 erreichbar.

