LPI-SLF: Kontrolle verloren und gegen Pkw gefahren

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - Montagmorgen gegen 05:00 Uhr wurde eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt und musste zur Behandlung in die Sonneberger Notaufnahme eingewiesen werden. Die junge Frau war zuvor mit ihrem Pkw Audi in der Köppelsdorfer Straße in Richtung Neuhäuser Straße gefahren. In der Folge verlor die Frau in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde mit insgesamt 13.000 EUR beziffert.

