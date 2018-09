LPI-SLF: Unfall mit alkoholisierter Autofahrerin

Frankenblick. Landkreis Sonneberg (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen wurde eine Autofahrerin verletzt. Die 58-Jährige war gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pkw VW auf der B 89 von Effelder in Richtung Mengersgereuth-Hämmern unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Mengersgereuth-Hämmern fuhr die Frau auf einen Unimog auf, der wegen Mäharbeiten langsam fuhr. Der Fahrer des Unimog blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin wurde aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,61 Promille bei der Fahrerin. Gegen sie wurde daraufhin Anzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall war an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 14.000 EUR entstanden.

