LPI-SLF: Motorradfahrer reagiert aggressiv auf Autofahrer

Kolba. Saale-Orla-Kreis (ots) - Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer versuchten Körperverletzung hat die Schleizer Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Dem Anzeigenerstatter nach kam es am Sonntag gegen 11:00 Uhr in Kolba zu einer Auseinandersetzung mit einem Motorradfahrer. Demnach habe der Anzeigenerstatter, der mit seinem Pkw von Pößneck in Richtung Neustadt fuhr, in Kolba vor der Verkehrsinsel ein Moped und ein Motorrad überholt. Beide Zweiräder seien zu dem Zeitpunkt nebeneinander gefahren. In der Folge soll der Motorradfahrer den Autofahrer wieder eingeholt, überholt und bis zum Stillstand ausgebremst haben. Danach soll der Motorradfahrer versucht haben, den Autofahrer durch dessen geöffnetes Fenster zu schlagen, habe den Autofahrer aber nicht getroffen. Beide Zweiräder seien dann zusammen Richtung Neustadt weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der PI Saale-Orla unter 03663/4310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell