LPI-SLF: Ehrlicher Finder auf vier Pfoten

Sonneberg (ots) - Während des Gassigehens mit seinem Herrchen fand am Samstagabend eine ehrliche Spürnase auf vier Pfoten auf dem Bahngelände in Hüttensteinach eine Geldbörse. Der Hund brachte das Fundstück, welches neben einem Personalausweis mehrere Bankkarten enthielt, brav zu seinem Herrchen. Die durch den Mann informierte Polizei konnte daraufhin die Geldbörse an den Eigentümer aushändigen.

