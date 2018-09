LPI-SLF: Vermisst

Ein Dokument

Uhlstädt-Kirchhasel (ots) -

Seit Samstag, 08.09.2018 um 18:00 Uhr wird Herr Frank Hammerl aus dem Pflegeheim Hirschhügel in Uhlstädt-Kirchhasel OT Kuhfraß vermisst. Herr Hammerl leidet an einer Schizophrenie und ist Orientierungslos.

Personenbeschreibung:

- 56 Jahre alt

- zirka 174 cm groß

- kräftige Gestalt

- kurze graue Haare

- dunkel gekleidet

Herr Hammerl läuft leicht nach vorn übergebeugt.

Letztmalig wurde Herr Hammerl am Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr an der Bushaltestelle in Kuhfraß gesehen wie er in ein Kleinbus gestiegen ist.

Hinweise zum Aufenthalt des Herrn Hammerl nimmt die Saalfelder Polizei unter Tel. 03671 - 56-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell