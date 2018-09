LPI-SLF: Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Rudolstadt (ots) - Freitag um 07.25 Uhr befuhren ein Fordfahrer, ein Mitsibishifahrer und ein Linienbus die Schwarzburger Chaussee stadteinwäts. In Höhe der Otto-Nuschke-Straße mussten die beiden Pkw´s verkehrsbedingt Halten. Der nachfolgende Linienbus, in dem sich zwei Fahrgäste befanden, erkannte die Verkehssituaion zu spät und kam trotz des Bremsvorgangs auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf den Mitsubishi auf. In der Folge dieses Zusammenstoßes, wurde der Mitsubishi auf den, vor ihm haltenden Ford geschoben, so dass ein Gesamtschaden von zirka 12.000 Euro entstand. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

