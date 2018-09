LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Lobenstein (ots) - Nicht schlecht schauten zwei Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla am Freitag, 07.09.2018 gegen 10:30 Uhr, als ein 66- jähriger Opel Fahrer in Lobenstein, Am Alten Hügel an ihnen vorbeifuhr. Da der 66- jährige bereits am 24.08.2018 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr seinen Führerschein abgeben musste, wurde diesmal ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dem 66- jährigen wurde außerdem vor Ort die Weiterfahrt untersagt.

