LPI-SLF: Opfer und Zeugen nach Schlägerei im Bus gesucht

Saalfeld (ots) - (Bezug zur Medieninfo der LPI Saalfeld vom 28.08.2018)

Saalfeld: Die Saalfelder Polizei ermittelt noch an der Aufklärung einer Schlägerei, die sich bereits am Montag, dem 27.08.2018, in einem Linienbus zwischen Bad Blankenburg und Saalfeld ereignete. Die Sichtung der Überwachungsbilder im Bus bestätigte zwischenzeitlich eine Körperverletzung, bei der vier Jugendliche auf einen Mann einschlugen. Das Ganze soll sich gegen 20.45 Uhr in der Buslinie von Rudolstadt nach Saalfeld abgespielt haben. Die vier noch unbekannten Tatverdächtigen stiegen in der Bad Blankenburger Siedlung zu und schlugen in Höhe Aue am Berg nach einem verbalen Streit auf den im Bus befindlichen Fahrgast ein. Zu den tatverdächtigen Personen liegen erste Hinweise vor, dass es sich um junge Asylbewerber aus dem Raum Saalfeld-Rudolstadt handeln könnte. Von dem bisher unbekannten Mann, auf den sie einschlugen, liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- vermutlich deutsch - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 175 cm bis 185 cm groß und schlank - kurze, blonde Haare - Brillenträger - trug Jeanshose, dunkles T-Shirt mit hellem Frontaufdruck - führte blauen Wanderrucksack mit sich

Der Unbekannte wurde durch die Tatverdächtigen herumgestoßen, offenbar ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch möglicherweise sichtbare leichte Verletzungen. Nach Aussagen des Busfahrers stieg er erst nach den Tatverdächtigen, die in der Beulwitzer Straße den Bus verließen, am Saalfelder Bahnhof aus. Die Saalfelder Polizei bittet den Mann, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren werden andere Personen gesucht, die Hinweise zu Tätern und Opfer liefern können. Informationen zum genannten Fall nehmen die Ermittler der Saalfelder Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

