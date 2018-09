LPI-SLF: Rentnerin bestohlen

Unterwellenborn (ots) - Eine Rentnerin bestahlen Unbekannte am Donnerstag in einem Supermarkt in Unterwellenborn. Die 74-Jährige war gegen 17.00 Uhr in einem Großmarkt an der B281 beim Einkaufen, als sie ihre Geldbörse in einem Stoffbeutel legte und diesen an den Einkaufswagen hängte. In einem unbeobachteten Moment griffen sich unbekannte Diebe den Beutel und entwendeten die Geldbörse mit ca. 100 Euro Bargeld sowie diversen Ausweisen der Dame. Die Saalfelder Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Klärung des Diebstahls liefern können. Zur Tatzeit soll sich in unmittelbarer Nähe des Wagens auch ein junges Paar mit einem etwa dreijährigen Kind aufgehalten haben. Diese könnten unter Umständen wichtige Zeugen sein. Der Mann soll kräftig gebaut und ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Seine Begleiterin war ebenfalls ca. 20 Jahre, schlank und trug ein weißes T-Shirt. Informationen zu diesem Fall nehmen die Beamten der Saalfelder Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

