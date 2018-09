LPI-SLF: Doppeltes Pech

Teichel (ots) - Doppeltes Pech besaß ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Auf der kurvigen Landstraße von Teichel nach Haufeld kam er gegen 14.40 Uhr mit seinem VW zunächst von der Fahrbahn ab und streifte einen Telefonmast neben der Straße. Bereits dabei entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6000 Euro. Anschließend setzte der 76-Jährige zurück auf die Fahrbahn, stellte seinen Golf dort ab und vergaß offenbar in seiner Aufregung, seinen PKW ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Volkswagen rollte deshalb rückwärts gegen den Nissan einer Zeugin, die gerade anhielt, um zu helfen und die Polizei zu verständigten. Bei diesem Zusammenstoß entstanden weitere Sachschäden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zum Glück blieben beide Beteiligten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. Der Golf des Rentners musste nach den Unfällen durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

