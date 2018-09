LPI-SLF: Einbrecher versuchen in Supermarkt einzusteigen

Triptis (ots) - Einbrecher versuchten letzte Nacht vergeblich, in einen Supermarkt in Triptis einzusteigen. Die Unbekannten kletterten offenbar gegen 01.15 Uhr auf das Dach des Marktes in der Geraer Straße. Dort richteten sie diverse Schäden an, als sie versuchten, gewaltsam ins Innere des Marktes zu gelangen. Da die Täter hierbei aber die Alarmanlage auslösten, mussten sie unverrichteter Dinge flüchten. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndungsaktion der Polizei konnten die Einbrecher bisher unerkannt flüchten. Nach ersten Schätzungen hinterließen die Diebe Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Kripo Saalfeld sicherte am Morgen bereits Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten. Hinweise nehmen die Kriminalisten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

