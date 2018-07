LPI-SLF: Hinterrad löst sich - Radfahrer schwer verletzt

Lauscha. Landkreis Sonneberg. (ots) - Schwer verletzt wurde am Sonntagabend ein Radfahrer in der Oberlandstraße. Gegen 20:15 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad die Strecke mit starkem Gefälle in Richtung Stadtmitte als sich auf Höhe der Einmündung Köppleinstraße plötzlich das Hinterrad löste. Der Jugendliche, der ohne Helm gefahren war, stürzte auf die Straße und blieb schwer verletzt hinter einem Pkw liegen. Passanten alarmierten die Rettungsleitstelle. Der Jugendliche wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Neuhaus am Rennweg gebracht.

