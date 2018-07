LPI-SLF: Mit Motorrad gestürzt

Pößneck (ots) - Am 08.07.2018 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 53- jähriger Motorradfahrer die Neustädter Straße in Pößneck. In der Folge kam der 53- jährige rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei verletzte sich der 53- jährige leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 2000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde beim 53- jährigen bei einer Atemalkoholmessung 1,90 Pr. festgestellt. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus in Pößneck eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

