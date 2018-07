LPI-SLF: Ermittlungen zu Brandursache in Bauerngehöft

Bucha. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Nach einem Brand eines Bauerngehöftes am 29.06.2018 in der Preßwitzer Straße bei dem eine 84-jährige Bewohnerin in Folge schwerer Brandverletzungen starb, wurden die Ermittlungen zur Brandursache geführt. Die Ermittler der Kripo Saalfeld konnten den Brandausbruchsort im Bereich der Küche lokalisieren. Nach bisherigen Untersuchungsergebnissen kommt ein technischer Defekt an der Elektrik als höchstwahrscheinliche Ursache in Betracht. Hinweise für ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln und somit eine Straftat haben sich bei den Ermittlungen nicht ergeben. Das Brandobjekt wurde durch die Polizei freigegeben. Das Gebäude ist nach wie vor unbewohnbar. Der Sachschaden wurde auf 150.000 EUR geschätzt.

