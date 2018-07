LPI-SLF: Häufung von Garteneinbrüchen

Watzdorf. Ortsteil Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots) - Eine Häufung von Garteneinbrüchen beschäftigt derzeit die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes. In der Nacht vom 29.06. zum 30.06.2018 beginnend und in den darauffolgenden Nächten waren unbekannte Täter in Gärten im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens, Im Trebes, Am Lingbrunnen, Im Bereich Jumpetal und zuletzt in der Nacht vom Dienstag zu Mittwoch in der Königseer Straße eingedrungen. Einen der Gartenbesitzer hat es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten doppelt erwischt, da der Täter nach einem ersten Beutezug wieder in die Gartenlaube eindrang. Trotz Gartensaison hatte der Täter offenbar keine Sorgen entdeckt zu werden. Bei den Einbrüchen wurde meist in den Gartenlauben nach Wertsachen oder Lebensmitteln gesucht. In einzelnen Hütten wurde auch gleich an Ort und Stelle die Beute verzehrt. Vom Täter bereitgestellte Lebensmittel wurden aber in manchen Fällen auch zurückgelassen. Ob der Täter gestört wurde und daher ohne Beute die Flucht ergriff, ist derzeit unklar. Insgesamt liegt bereits ein geschätzter Schaden in Höhe von 2000 EUR vor. Derzeit sind mindestens 12 Gartengrundstücke von dem ungebetenen Gast heimgesucht worden, wovon die Polizei Kenntnis hat und in diesen Fällen zu dem unbekannten Einbrecher ermittelt. Da bisher keine konkreten Hinweise auf den Täter vorliegen, bittet die Polizei Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich bei den Ermittlern unter Tel. 03671/560 zu melden.

