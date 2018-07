LPI-SLF: Mit Pkw durch Gartentor gefahren

Obernitz. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam ein 21-jähriger Renaultfahrer von der Straße ab. Kurz nach dem Ortsausgang Obernitz in Richtung Kaulsdorf steuerte der Pkw durch ein Holzgartentor in einen Garten. Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen verlief negativ.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell