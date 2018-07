LPI-SLF: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren

Rudolstadt (ots) - Am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr rammte in der Straße Am Bahndamm ein alkoholisierter Autofahrer einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Bei der Atemalkoholkontrolle wurde bei dem 24-jährigen Rudolstädter ein Wert von 0,88 Promille ermittelt. Eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell