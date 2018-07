LPI-SLF: Mann fällt mit Hakenkreuz-Tattoo auf

Rudolstadt (ots) - Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde Anzeige gegen einen 42-Jährigen erstattet. Polizisten stellten in der Nacht zu Freitag gegen 02:30 Uhr in der Straße Kleiner Damm drei Personen fest. Bei dem 42-Jährigen, der sich darunter befand, bemerkten die Polizisten ein Hakenkreuz-Tattoo am Bein, dass der Mann für jedermann sichtbar zur Schau getragen hatte.

